La Audiencia juzgará a una banda acusada de asaltar y robar en más de 30 viviendas en Mallorca en 2025

La Audiencia juzgará a una banda acusada de asaltar y robar en más de 30 viviendas en Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebrará próximamente el juicio contra cuatro hombres acusados de formar una banda, con la participación de menores de edad, que supuestamente asaltó más de 30 viviendas en varias localidades de Mallorca para robar en su interior entre marzo y mayo de 2025, algunos de ellos en pocas horas

Los acusados, según el fiscal, que pide para todos penas que suman 40 años de cárcel, alquilaban vehículos para acudir a sus objetivos a los que accedían con los rostros ocultos con pasamontañas y armados con pistolas. Los objetos robados, sigue el Ministerio Público, eran repartidos entre los asaltantes y a veces entregados a otras personas.

Las partes estaban citadas este martes a una vista preliminar que ha tenido que ser suspendida momentáneamente tras presentarse uno de los acusados, que había sido declarado en rebeldía, pero no su abogada, que ha acudido más tarde.