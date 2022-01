La Audiencia retoma este lunes el macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca

El macrojuicio arrancó el pasado 10 de enero contra 72 acusados, si bien la mayoría alcanzó acuerdos de conformidad con la Fiscalía

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares continuará a partir de este lunes y hasta el próximo viernes con el macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca.

Cabe recordar que el macrojuicio arrancó el pasado 10 de enero contra un total de 72 acusados de distintos clanes de narcotráfico de la isla, si bien la mayoría alcanzó acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que reconocieron los hechos y verán reducida la pena de prisión que se les pedía.

Parte de los 25 acusados que no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía optaron el pasado 12 de enero por contestar solamente a las preguntas de sus defensas para desvincularse de la supuesta venta de droga.

Las defensas pretenden demostrar que los acusados restantes en la causa no estarían implicados en el tráfico de droga, ya que no se les intervino cantidad alguna de sustancia o fueron cantidades muy bajas que serían para consumo propio. Los letrados entienden que no hay prueba suficiente para una condena por tráfico de drogas para estas personas.

RELACIONES ENTRE DISTINTOS CLANES DE NARCOTRÁFICO

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se dedicaron a la venta de droga durante varios años hasta que fueron detenidos tras una investigación de la Guardia Civil.

Los investigadores constataron que estas personas, relacionadas con distintos clanes de narcotráfico, se integraban en grupos que operaban tanto dentro de sus propios círculos como en conexiones entre sí.

Así, la Fiscalía señala al 'clan de la Carmen', encabezado por la matriarca, C. S. H., con la ayuda de su hermana e hijas, y en el que se integraban varios de los acusados. El Ministerio Público sostiene que regentaban distintos puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma.

Según la Fiscalía, varios de sus miembros mantenían contacto con integrantes del 'Clan de Andújar', asentado en Son Banya, para aprovisionarse de droga. Al frente de este clan sitúa a C.A.M., y sostiene que daba instrucciones a su mujer desde la cárcel de Palma para dirigir la organización.

Además, la Fiscalía también señala a miembros del 'clan de la Eva', el 'clan del Moreno', 'el clan del Seco' y el 'clan del Pitillo' dentro de esta estructura de contactos.

El fiscal detalla que, con esta red, la actividad de los clanes abarcaba no sólo Palma sino también otros municipios como Inca, Algaida y Marratxí.

Por otra parte, uno de los acusados se enfrenta a un delito de atentado por abalanzarse, durante un registro, contra un agente de la Guardia Civil con un cuchillo, que impactó en el escudo de protección. El sospechoso se refugió en una habitación de la vivienda, de la que finalmente salió esgrimiendo el arma, pero la Guardia Civil logró reducirlo.

Varios acusados también se enfrentan a una condena adicional por posesión de armas. Se intervino una pistola de nueve milímetros, que uno de los acusados había entregado a otro de los procesados antes de huir a Albacete, donde fue detenido; y también se hallaron armas simuladas de tenencia prohibida en los registros domiciliarios.

Para este juicio, originalmente la Fiscalía pedía penas que, en conjunto, sumaban 490 años y medio de cárcel, y multas desde 1.200 euros hasta 1,2 millones, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Con todo, el cómputo final será inferior puesto que los acusados que han firmado acuerdos y reconocido los hechos han visto reducida la pena de prisión que se les pedía.