El aula hospitalaria de Son Espases atiende este curso a 155 alumnos

Los consellers de Educación y de Salud, Antoni Vera y Manuela García, visitan el aula hospitalaria de Son Espases - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aula hospitalaria Maria Antònia Pascual del Hospital Universitario Son Espases ha atendido en lo que va de curso un total de 155 alumnos.

Así lo han destacado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la consellera de Salud, Manuela García, en una visita este lunes a esta escuela.

Junto con el servicio que ofrece el aula, también se presta atención hospitalaria para aquellos niños que deben permanecer en su habitación, así como atención domiciliaria para los menores enfermos que no pueden ir al colegio pero que viven en su domicilio.

Según han informado las Consellerias, el objetivo es asegurar que los niños y jóvenes mantengan el vínculo con la escuela y con sus aprendizajes, minimizando el impacto emocional y académico que puede suponer una hospitalización.

Esta atención permite que los menores puedan continuar avanzando en sus tareas, mantener rutinas y sentirse más acompañados durante su estancia en el hospital.

Hasta el día de hoy, este curso el aula hospitalaria ha atendido a 155 alumnos. Del total, 75 han sido atendidos en el aula de salud mental y 25 en el aula de pediatría.

En cuanto al Servicio de Atención Domiciliaria Educativa (SAED), 13 han sido atendidos en las Pitiusas, 13 también en Menorca y 29 en Mallorca.

En el caso de Menorca y Eivissa existe el servicio de atención domiciliaria, pero no un aula hospitalaria, ya que los niños y jóvenes que requieren atención médica durante un periodo prolongado son trasladados a Mallorca.

Desde el Govern han subrayado que estos recursos permiten mantener el contacto con el aprendizaje y con el día a día escolar, y ofrecen un apoyo esencial para que el alumnado afronte el proceso médico con mayor seguridad y acompañado.