Los autónomos convocan una concentración el próximo domingo en Palma

Archivo - Varias personas caminan en una marcha para protestar por la situación de los autónomos.
Archivo - Varias personas caminan en una marcha para protestar por la situación de los autónomos. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 19 abril 2026 10:59
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PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la dignidad de los autónomos 30N ha convocado para el próximo domingo en Palma (11.00 horas) una concentración por unas condiciones de trabajo dignas.

La concentración está previsto que tenga lugar en Sa Feixina y entre las principales reclamaciones destacan unas condiciones justas, la reducción de las cuotas, la protección social y el reconocimiento a su trabajo.

Cabe recordar que el pasado 2 de marzo decenas de autónomos ya salieron a la calle en Palma e Eivissa para exigir mejoras en sus condiciones.

Piden igualmente protección por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, así como derecho al luto, una rebaja en el IRPF, acceso al subsidio para mayores de 52 años, una simplificación real de la burocracia, deducción inmediata de la totalidad de las inversiones, así como la equiparación del régimen fiscal canario (IGIC) al umbral europeo de exención.

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