Autoridades y trabajadores de SFM guardan un minuto de silencio por el accidente de Córdoba

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) - Autoridades, representantes políticos y trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han guardado un minuto de silencio por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que al menos 39 personas han perdido la vida.

El homenaje en memoria de las víctimas y sus familias ha tenido lugar a las 13.00 horas de este lunes en la estación intermodal de Palma, origen de los trenes y el metro que operan en Mallorca.

En el minuto de silencio, convocado por los trabajadores de SFM, han estado presentes la presidenta del Govern, Marga Prohens; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

También la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, el gerente de SFM, José Ramón Orta, y representantes políticos del PSIB, del PP o de Vox.