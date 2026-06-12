Autorizada la contratación de la radioterapia en Pitiusas y Menorca

EIVISSA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la contratación del servicio de radioterapia en Menorca, Eivissa y Formentera por 5,38 millones de euros y un periodo de dos años de duración.

Según ha recordado el portavoz del Govern, Antoni Costa, durante la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, la radioterapia es una herramienta terapéutica fundamental, con capacidad curativa en un elevado número de tumores y con un papel decisivo en el tratamiento paliativo.

Se estima que entre un 60 y un 70 por ciento de los pacientes oncológicos requerirán radioterapia en algún momento de la enfermedad y que más del 70 por ciento de los tratamientos se administran con finalidad curativa o radical.

Estas cifras muestran la relevancia clínica y sanitaria de esta prestación y la necesidad de garantizar su accesibilidad en igualdad de condiciones a todos los pacientes, independientemente de la isla en la que residan.

La radioterapia es una prestación compleja que requiere homogeneidad en los protocolos, continuidad asistencial, interoperabilidad de sistemas, mantenimiento técnico inmediato y disponibilidad clínica permanente.