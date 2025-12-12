Autorizado el convenio con Formentera para que el Consell asuma funciones de control oficial de mataderos

IBIZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el convenio de encomienda de gestión entre la Conselleria de Salud y el Consell Insular de Formentera por el que la institución asume la ejecución de determinadas funciones del control oficial de los mataderos.

La Conselleria de Salud destina al convenio una cuantía máxima de 21.666 euros hasta el 31 de diciembre de 2027, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa. La normativa vigente permite formalizar una encomienda de gestión en las condiciones que presenta el matadero de Formentera.

El acuerdo se justifica por diversas circunstancias que dificultan que el personal del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Salud (destinado en Ibiza) se desplace a Formentera como la doble insularidad, la saturación del transporte marítimo en verano, episodios meteorológicos adversos o las limitaciones de movilidad que se evidenciaron durante la pandemia.

Además, el Consell Insular de Formentera dispone de personal funcionario veterinario, que está cualificado para llevar a cabo las tareas de control.

Por otra parte, el registro histórico de sacrificios de ganado en el matadero de Formentera indica que los animales sacrificados son de cría local y que no se han detectado incidencias sanitarias significativas en las inspecciones ante y post mortem.

El objeto de la encomienda de gestión es la ejecución ordinaria de los siguientes controles sanitarios. Entre otras cosas, contempla la inspección ante mortem, que es la comprobación, antes de las tareas de sacrificio, de que se cumplen los requisitos de salud humana y de salud y bienestar animales, incluyendo, en su caso, el examen clínico de cada animal y la comprobación de la información sobre la cadena agroalimentaria.

También, la inspección post mortem, en la que se revisan la canal de cada animal (el cuerpo del animal una vez sacrificado y eviscerado) y sus despojos con el fin de determinar si la carne es apta para el consumo humano.

Además, se incluye la eliminación segura de los materiales especificados de riesgo para la salud y bienestar de los animales. La comprobación del cumplimiento de los requisitos de higiene en la producción de carne, la manipulación y eliminación de los subproductos animales, así como los relativos a la salud y el bienestar de los animales.

Quedan excluidos de la encomienda de gestión los controles relacionados con sacrificios para el autoconsumo. Estos controles, en su caso, se llevarán a cabo por personal cualificado del Consell Insular de Formentera y bajo la responsabilidad directa de la institución.

El convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento, integrada por representantes de la Conselleria de Salud y del Consell Insular de Formentera, encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo y de resolver las incidencias que puedan producirse.