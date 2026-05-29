Autorizado el convenio para impartir la FP de 'pedra en sec' en la finca de Raixa

Archivo - La finca pública Raixa, propiedad del Consell insular de Mallorca. - CONSELL INSULAR DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Consell de Mallorca para facilitar el uso de la finca de Raixa para la formación del alumnado que curse el grado destinado a obtener el nuevo certificado profesional de construcción en 'pedra en sec'.

Lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que este acuerdo permitirá desarrollar la formación en espacios de la finca de Raixa, con el objetivo de proporcionar al alumnado un entorno de aprendizaje más cercano a la realidad profesional.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern para adaptar la oferta de formación profesional a las necesidades del tejido productivo y reforzar la colaboración con instituciones del territorio. Así, se pretende garantizar una oferta formativa de calidad que mejore las oportunidades de empleo del alumnado.

En virtud del convenio, la Conselleria aportará el profesorado y los recursos necesarios para impartir las enseñanzas, mientras que el Consell de Mallorca facilitará el uso gratuito de los espacios de la finca de Raixa, incluyendo aulas, zonas de prácticas y terrenos exteriores, así como el mantenimiento y los suministros básicos.

El acuerdo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y la vigencia inicial será hasta el 31 de agosto de 2030, con posibilidad de prórroga de hasta cuatro años más.

APOYO A LA COMUNICACIÓN PARA ALUMNOS NESE

En materia educativa, el Consell de Govern también ha autorizado la contratación del servicio de apoyo a la comunicación dirigido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE) por discapacidad sensorial auditiva con pérdida total de audición, escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos durante el curso 2026-2027.

Esta actuación responde a la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado, especialmente para quienes requieren recursos específicos para asegurar su plena participación en el sistema educativo.

El servicio permitirá facilitar los apoyos comunicativos necesarios para que los estudiantes con sordera puedan seguir con normalidad la actividad lectiva.

El presupuesto de licitación del contrato es de 726.000 euros, mientras que el valor estimado asciende a 2,1 millones de euros, teniendo en cuenta la posible prórroga por dos cursos adicionales y la previsión de modificaciones.