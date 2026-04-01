Autorizado el pago anticipado de 1,2 millones para ejecutar programas de seguimiento y tecnificación deportiva

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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este miércoles al conseller de Turismo, Cultura y Deportes a disponer un gasto por un importe de 1,2 millones de euros, derivado del expediente de la convocatoria de ayudas para desarrollar programas de seguimiento deportivo y tecnificación deportiva de las federaciones deportivas del archipiélago.

Estas ayudas, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, son de 400.000 euros para el 2026 y 800.000 euros para el 2027, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Además, el Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado del importe de las subvenciones derivadas de la convocatoria de ayudas para desarrollar los programas de seguimiento deportivo y tecnificación deportiva de las temporadas 2026 y 2027, con respecto a las entidades beneficiarias que no pertenecen al tercer sector.