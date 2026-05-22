Autorizan al Ibisec el gasto de 3,1 millones para licitar la ampliación del IES Quartó de Portmany, en Eivissa

EIVISSA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) a iniciar el gasto para la licitación de las obras de ampliación del IES Quartó de Portmany, situado en el municipio de Sant Antoni, con un presupuesto máximo de 3,12 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, la actuación se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Educativas que prevé la mejora y ampliación de los centros para dar respuesta a las necesidades de escolarización y garantizar unas instalaciones adecuadas para la comunidad educativa. En el caso del IES Quartó de Portmany, el proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad del centro y mejorar las condiciones de uso.

Las obras contemplan la construcción de nueve aulas, así como un edificio con planta baja y dos plantas piso. Además, se prevé una mejora de la accesibilidad con la creación de una pasarela de conexión entre los dos módulos existentes y la incorporación de nuevas rampas accesibles en los patios.

El proyecto fue declarado de interés autonómico por el Consell de Govern en agosto de 2025 y autorizado definitivamente en abril de 2026, después de completar todos los trámites administrativos preceptivos. Esta actuación se considera necesaria para adaptar el centro al crecimiento de la demanda educativa en la zona y garantizar una oferta pública suficiente y de calidad.

El presupuesto previsto se distribuye en dos anualidades, con una partida de 214.408,44 euros en 2026 y de 2,9 millones de euros en 2027.