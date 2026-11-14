Auxilian a un conductor tras sufrir una bajada de azúcar severa en Vía de Cintura

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha auxiliado a un conductor que sufrió una hipoglucemia severa, cuando circulaba por la Vía de Cintura.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre, en la salida 9 de la carretera Ma-20, cuando el Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil recibió una llamada que alertaba de la circulación errática de un turismo, con su conductor aparentemente desorientado y con un comportamiento anómalo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Una patrulla de Tráfico de Palma se desplazó rápidamente al lugar y comprobaron que el vehículo estaba atravesado en la calzada, lo que obstaculizaba la circulación.

Al aproximarse, observaron que su conductor, un varón de 62 años, se encontraba empapado en sudor y apenas podía mantener una conversación con los agentes. Ante la gravedad de la situación, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia.

A la espera de los servicios médicos, los agentes observaron en el interior del vehículo una pluma de administración de insulina, por lo que sospecharon que el conductor podía sufrir un episodio de hipoglucemia severa con riesgo vital, por lo que le practicaron unos primeros auxilios. Tras ello se observó una mejoría en su estado, aunque sin llegar a recuperarse plenamente.

Una vez personados los servicios sanitarios, se hicieron cargo de la asistencia y estabilización del conductor. Los agentes les informaron de los auxilios practicados y estos confirmaron que su actuación había sido acertada.

De esta manera, la rápida respuesta de los agentes ante el aviso recibido, la identificación de los signos de emergencia médica y la intervención asistencial practicada hasta la llegada de los servicios médicos, contribuyó a preservar la integridad física y la vida del conductor.

La Guardia Civil ha recordado que, ante cualquier episodio de indisposición, mareo o malestar que pueda afectar a las capacidades psicofísicas, es fundamental detener el vehículo de forma inmediata en un lugar seguro, fuera de la circulación y sin generar peligro para el resto de usuarios.

Una vez inmovilizado el vehículo, se deberá contactar con los servicios de emergencia a través de los teléfonos 112 o 062, al facilitar con la mayor precisión posible la ubicación y describiendo la sintomatología que se presenta.

Esta actuación permite reducir el riesgo de que se produzca un siniestro vial, proteger la integridad tanto del conductor como de los demás usuarios de la carretera y garantizar una asistencia sanitaria rápida y eficaz por parte de los servicios sanitarios y de emergencia.