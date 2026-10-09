Avisan del encarecimiento de productos en Baleares por las subidas de las tarifas del transporte marítimo

Archivo - El buque de la naviera GNV ‘Tenacia’. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Balear Empresarial de Transporte (FEBT) ha advertido de las graves consecuencias que tendrá para la economía balear la subida generalizada de las tarifas de transporte marítimo de mercancías anunciada por Baleària, GNV y Trasmed.

Según ha recordado la patronal presidida por Ezequiel Horrach en un comunicado, las navieras han incrementado el Bunker Adjustment Factor (BAF), un recargo variable ligado al encarecimiento del combustible internacional (Brent), situando la subida media en torno al 8 por ciento en las conexiones entre la Península y el archipiélago.

Al depender exclusivamente de la vía marítima para el abastecimiento insular, las empresas de transporte se ven incapaces de absorber este encarecimiento operativo, según han avisado.

Este incremento en la cadena logística se traducirá de manera inevitable en una subida generalizada de los precios de todos los productos de consumo diario en las islas (alimentación, bienes y suministros), "perjudicando gravemente" el poder adquisitivo de los ciudadanos de Baleares.

Ante esta situación insostenible, Horrach y la FEBT instan a la administración autonómica a implantar con urgencia ayudas y subvenciones directas que permitan paliar este sobrecoste.

La agrupación ha reclamado medidas de protección frente a la insularidad para evitar que la asfixia logística recaiga, una vez más, sobre el tejido empresarial y los habitantes del archipiélago.