Una ayuda del IEB de 200.000 euros permite traducir 27 obras de autores baleares - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una ayuda del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), destinada a la proyección exterior de proyectos editoriales y dotada con 200.000 euros, permitió traducir 27 libros de autores baleares en 2025.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el año pasado se tramitaron 74 solicitudes de edición, tanto de libros originales en catalán, como de traducciones a otros idiomas, algunas en formato multilingüe.

Para la edición de obras destinadas a la distribución en países de habla hispana, más de diez obras fueron beneficiadas mediante estas ayudas del IEB. Además, parte de estas traducciones corresponden a clásicos contemporáneos en varios idiomas.

Por otro lado, la Conselleria ha destacado que en 2025 hubo 16 proyectos que recibieron estas ayudas para publicar obras en países de habla no hispana, en idiomas como griego, árabe, amhárico, neerlandés, inglés, esloveno, francés, húngaro, búlgaro y bretón.

La Conselleria ha recordado que el IEB dispone de una línea de ayudas para apoyar la proyección exterior de la edición y la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de Baleares, con un presupuesto total de 240.000 euros.

Dentro de esta convocatoria se establece una línea de apoyo a la movilidad de autores, responsables de editoriales, investigadores y agentes culturales vinculados al ámbito, para asistir a ferias, festivales, presentaciones y jornadas profesionales fuera de la isla de residencia.

Asimismo, cuenta con otra línea de apoyo a la edición de proyectos editoriales vinculados a la proyección exterior del libro, así como a actividades de promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de Baleares.

En esta última, con una dotación de 200.000 euros, se pueden presentar proyectos que se concreten en la edición de traducciones de obras de autores naturales o residentes en las Islas, la edición de originales de autores baleares, la edición de traducciones al catalán de obras universales publicadas por editoriales locales y la digitalización de obras de autores que forman parte del patrimonio literario de Baleares.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha recalcado la importancia de esta convocatoria para el sector editorial de las Islas y ha reprochado que éste recibe poca ayuda del Gobierno central.