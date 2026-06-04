El Ayuntamiento de Alcúdia aprueba una moción socialista para construir una nueva residencia

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia - PSOE

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado una moción del PSOE para impulsar la construcción de una nueva residencia pública para personas mayores y para instar al Govern a incorporarla al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Así lo ha destacado el grupo municipal socialista en una nota de prensa, en la que ha lamentado la abstención del equipo de gobierno a una propuesta, a su entender, clave para el futuro del municipio.

La regidora socialista Agüi Lobo ha defendido que es "imprescindible" contar con una infraestructura adecuada para poder garantizar una atención de calidad a las personas mayores del municipio.

Igualmente, ha criticado la "falta de planificación, rigor y garantías" del proyecto que el PP anunció de 40 nuevas plazas, asegurando que "no existe ningún proyecto formal registrado ni un convenio de financiación que garantice su ejecución". A su juicio, no hay garantías de que el proyecto sea viable.

Además, los socialistas han insistido en que la reforma del equipamiento existente "no da respuesta" a la necesidad estructural de nuevas plazas residenciales, "ni permite avanzar hacia una infraestructura moderna, adaptada a los estándares actuales y a las necesidades presentes y futuras" de la población.

El grupo municipal ha recordado que el Parlament aprobó una iniciativa en este sentido y ha reclamado un refuerzo de la colaboración entre las instituciones para "definir un proyecto viable, con garantías, con financiación asegurada y con un calendario realista".

Con todo, ha valorado positivamente la aprobación de la moción, con los votos a favor de los grupos de la oposición, y ha considerado que es "un paso importante para avanzar hacia una solución real a la falta de plazas residenciales".