El Ayuntamiento de Alcúdia denuncia a Anaca por plantear que el trazado del cable se cambió para beneficiar a familiares

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcúdia ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil a raíz de las acusaciones difundidas por la Asociación para un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (Anaca) en relación con el proyecto Penbal 2, sobre la posibilidad de que el trazado se habría modificado para no perjudicar a familiares de la corporación municipal.

El Consistorio ha apuntado que estas afirmaciones son "totalmente falsas" y "carecen de cualquier fundamento", por lo que han considerado que constituyen un "ataque directo al honor y la imagen" de la corporación municipal, según han explicado en un comunicado.

Cabe recordar que esta entidad había acusado al Ayuntamiento de cambiar las zonas por las que iba a discurrir el cableado debido a que "afectaba a fincas de familiares" del equipo de gobierno.

"El trazado del cable eléctrico ha sido consensuado entre Red Eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Alcúdia y la plataforma de vecinos VAAC, con criterios exclusivamente técnicos y con el objetivo de reducir al máximo la afectación en zonas residenciales, al lograr una reducción del 67% del paso por viviendas", han alegado desde el Ayuntamiento.

Por eso, han recalcado que en "ningún momento" se han tenido en cuenta "nombres de propietarios particulares", por lo que "cualquier insinuación en este sentido es rotundamente falsa".

El Ayuntamiento de Alcúdia ha afirmado que actuará con "toda la firmeza necesaria" para defender su honorabilidad y la de sus representantes, por lo que han adelantado que emprenderá todas las acciones legales pertinentes contra "aquellos que hagan acusaciones infundadas".