El Ayuntamiento de Andratx y el Govern acuerdan mejorar las infraestructuras educativas del municipio

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PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado en pleno este jueves el convenio de colaboración con la Conselleria de Educación y Universidades para financiar y ejecutar obras de mejora en infraestructuras educativas del municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el acuerdo prevé una inversión aproximada de 1,3 millones de euros que se ejecutará durante los dos próximos años y permitirá modernizar las instalaciones de los centros educativos de Andratx y adecuarlos a las necesidades de la comunidad educativa.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que esta inversión supone "un paso muy importante para continuar mejorando los centros educativos del municipio y ofrecer las mejores condiciones posibles a niños y docentes".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que el Govern avanza en la ejecución del plan de reforma integral del CEIP Es Vinyet, algo que dotará al centro de una instalaciones renovadas, más funcionales y adaptadas a las necesidades de los alumnos y profesores.