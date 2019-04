El Ayuntamiento de Calvià sanciona por primera vez a los organizadores de una 'partyboat'

Publicado 09/04/2019 14:12:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha sancionado por primera vez a los organizadores de una 'partyboat' mientras preparaban una excursión marítima hasta el faro con 180 turistas procedentes de un mismo local.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la empresa explotadora de la 'partyboat' tendrá prohibido volver a utilizar el embarcadero y además tendrá que pagar una multa de entre 600 y 1.500 euros.

Los agentes de la Policía Local de Calvià cogieron 'in fraganti' a los infractores, puesto que sabían por una publicidad en Internet de la organización en un catamarán de una 'partyboat'.

A la excursión en barco se dieron cita unos 180 turistas procedentes de un mismo local de ocio de Magaluf, la mayoría con una camiseta con la inscripción 'Tans will fade but the memories will last'.

Desde el exterior los policías locales observaron que el catamarán tenía bebidas alcohólicas y un expendedor de cerveza de barril.

El Ayuntamiento cumple así con el convenio firmado en octubre del año pasado con la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (Apeam).

El convenio define 'partyboat' como aquellas excursiones que se ofertan y desarrollan como una fiesta, en la que se ofrece alcohol en régimen de todo incluido o bajo promociones que fomentan el consumo masivo de alcohol, se ambientan mediante la reproducción de música a alto volumen o se practican juegos de contenido sexual o que denigran la integridad moral de los participantes.

Los agentes de la Policía Local de Calvià han levantado un acta de todo lo acontecido y recogido fotografías que demuestran los hechos, por lo que se prohibirá a la empresa utilizar de nuevo el muelle.

Por último, al anunciarse también en Internet, se ha abierto un expediente sancionador de la ordenanza de convivencia que puede suponer una sanción de hasta 1.500 euros.