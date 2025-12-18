El Ayuntamiento de Deià descubre irregularidades en las nóminas de su exsecretario y errores en procesos de contratación

Fachada del Ayuntamiento de Deià. - AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Deià ha descubierto supuestas irregularidades en las nóminas que percibía su exsecretario municipal y diversos errores en los procedimientos de contratación o en la justificación de subvenciones.

Estas cuestiones, sumadas a la elevada temporalidad del personal y la comprometida situación económica, obligará al Consistorio a priorizar gastos y elaborar unos presupuestos ajustados durante los próximos años.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado firmado por el propio alcalde, Juan Ripoll, ha informado de la situación económica y contable que atraviesa la institución y de las medidas que pretende adoptar para revertirla.

Durante años, ha expuesto el Consistorio, han carecido de un secretario municipal que ostentara la plaza tras unas oposiciones, por lo que sus funciones han sido ejercidas por interinos que han ido cambiado en repetidas ocasiones.

En los últimos meses, tras la llegada de una secretaria "habilitada", el Ayuntamiento ha podido iniciar una revisión interna de la contabilidad municipal.

En septiembre descubrieron supuestas irregularidades en las nóminas del exsecretario y, desde entonces, han constatado que la administración municipal se encuentra "en una situación seria" desde el punto de vista económico y administrativo que es "consecuencia de diversas incidencias acumuladas en ejercicios anteriores".

Uno de los principales desafíos que ahora enfrentan, ha proseguido el Ayuntamiento, es la elevada temporalidad de su personal. Pese a los avances conseguidos con los procesos de estabilización, la realidad es que "gran parte de la plantilla continúa siendo temporal" y, por lo tanto, se adolece de una pérdida de "profesionalidad" durante el tiempo de adaptación.

Esta es una de las cuestiones que ha "retardado" la contabilidad del Consistorio durante prácticamente tres años y que ha hecho que diversos procedimientos de contratación no siguieran su procedimiento correspondiente.

La revisión de expedientes también ha puesto de manifiesto "diversas irregularidad administrativas" en la justificación de subvenciones, por lo que ahora deberá de devolver el dinero que ya se había adjudicado.

Este hecho obligará al Ayuntamiento a "priorizar gastos y elaborar unos presupuestos ajustados durante los próximos años para garantizar el equilibrio económico".

PLAN DE REGULARIZACIÓN

Ante este escenario, el Consistorio ha puesto en marcha un plan integral de regularización económica y administrativa que incluye, entre otras cuestiones, la actualización y normalización completa de la contabilidad municipal.

También la elaboración y presentación de todas las cuentas generales pendientes, la revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación, el refuerzo de los sistemas de control interno y transparencia, la corrección, cierre y seguimiento de los expedientes de subvenciones afectados y la planificación presupuestaria "responsable" para 2026 y los ejercicios futuros.

El Ayuntamiento se ha comprometido a seguir trabajando para que las plazas vacantes sean fijas y consolidar una estructura municipal "estable, profesional y capaz de ofrecer un mejor servicio a los vecinos".

También ha querido trasladar a todos los vecinos que están actuando "con la máxima responsabilidad, rigor y compromiso".

"Somos plenamente conscientes del impacto que estas incidencias han generado y generarán, y trabajaremos firmemente para recuperar la estabilidad económica y administrativa que la institución y el municipio merecen", ha zanjado.