El Ayuntamiento de Ibiza incorpora a 22 policías y realiza unas 30 intervenciones por las lluvias e inundaciones

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Ibiza ha desplegado un dispositivo policial especial con la incorporación de 22 agentes con motivo de la alerta roja activada por Emergencias.
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en total, son 50 los efectivos de la Policía Local desplegados por el municipio. Hasta ahora, los agentes han realizado unas 30 intervenciones, registrándose dos heridos graves por caídas.
Además, el 112 ha registrado en Ibiza 78 incidencias.
Como medida de precaución, una guardería privada ha sido desalojada y se ha habilitado un espacio de acogida en el Recinto Ferial para acoger a personas sin techo o afectadas por el mal tiempo.
Las instalaciones municipales permanecerán cerradas toda la tarde y las actividades programadas han quedado suspendidas.