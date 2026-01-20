El Ayuntamiento de Manacor prevé apuntalar toda la vivienda afectada por el derrumbe mortal en los próximos días

El Ayuntamiento precinta la vivienda afectada por el derrumbe en Manacor - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor apuntalará totalmente en los próximos días la vivienda que sufrió un derrumbe el pasado jueves, en el que murió un joven de 18 años, y después realizará la inspección técnica para determinar las causas de lo ocurrido.

Según ha señalado el alcalde del municipio, Miquel Oliver, en una rueda de prensa este martes, el pasado viernes comenzó el apuntalamiento de la vivienda, pero las lluvias de estos últimos días han dificultado que se haya podido completar.

De este modo, en próximamente se finalizará la entibación, lo que permitirá a los técnicos de Urbanismo la entrada para hacer la inspección, así como que se puedan retirar los escombros.

Cabe recordar que la vivienda en cuestión no contaba con la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria en inmuebles de más de 30 años, como es el caso de esta vivienda.

"No sé si acabará en sanciones pero ahora es la parte que menos nos preocupa, ahora necesitamos saber qué paso, dar seguridad a la vivienda para poder trabajar con seguridad e intentar que la familiar pueda recuperar el máximo de bienes posibles", ha subrayado el alcalde.

Igualmente, ha indicado que también hay una investigación judicial en marcha y que "es necesario poder acceder, de forma segura" y que, una vez los técnicos hayan hecho la inspección, se remitirá la documentación a la jueza.

"Desconocemos si estaba asegurada la casa", ha afirmado Oliver, agregando que sí constaba contrato de alquiler.

Por otro lado, el vecino de la casa derrumbada está viviendo en otra casa por prevención. Según Oliver, su inmueble no ha sido afectada pero por seguridad, hasta que no se pueda

El Ayuntamiento puso una vivienda a disposición de la familia para que pueda alojarse temporalmente. No obstante, Oliver ha hecho un llamamiento para que la familia pueda encontrar una nueva casa, puesto que la vivienda del Ayuntamiento es un recurso temporal.

El suceso tuvo lugar en torno a las 05.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

En concreto, según precisaron los Bomberos de Mallorca, el incidente consistió en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, cayó sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.