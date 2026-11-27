Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Marratxí. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Marratxí ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, la propuesta de MÉS per Marratxí que pedía colocar barreras en los pasos subterráneos del tren para impedir el paso de los coches en episodios de inundaciones, por las intensas lluvias.

La formación ha considerado "especialmente preocupante" que haya sido el mismo alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, también regidor de Urbanismo, quien ha defendido el rechazo a una propuesta destinada a "prevenir situaciones de peligro para los conductores".

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha apuntado que, durante el debate, el primer edil reconoció los incidentes registrados a los pasos inferiores y aseguró que el Ayuntamiento dispone de un "protocolo de actuación para estas situaciones".

MÉS per Marratxí ha cuestionado la "eficacia" de este protocolo ante los episodios recientes, en que, a pesar de los avisos meteorológicos anunciados con antelación, se han producido "inundaciones importantes" y varios vehículos han podido acceder en zonas donde el agua representaba "un peligro evidente".

En ese sentido, ha relatado que el pasado 9 de septiembre, en el paso inferior del camino de sa Cabana, un vehículo quedó rodeado de agua por encima de los faros delanteros. El 19 de octubre, este mismo paso volvía a estar inundado y se tuvo que cortar la circulación con barreras provisionales de plástico.

"Son episodios que se añaden a los incidentes registrados durante años en diferentes pasos inferiores del municipio, algunos de ellos han requerido incluso la intervención de los servicios de emergencia para rescatar conductores atrapados", han señalado.

A MÉS per Marratxí, ha indicado que les resulta "difícil" entender que el alcalde defienda la existencia de un protocolo como respuesta "suficiente" mientras se producen estas situaciones.

La formación ha subrayado que el alcalde tiene "responsabilidades directas" en la dirección y coordinación de la respuesta municipal ante las emergencias y considera que esta responsabilidad también exige "impulsar medidas preventivas para reducir los riesgos conocidos".

"No basta decir que existe un protocolo si después los coches entran dentro de pasos inferiores completamente inundados. Lo que se pide es una medida muy sencilla y es que, cuando haya peligro, la Policía Local pueda cerrar físicamente estos accesos e impedir que nadie entre", han concretado.

Por eso, han remarcado que no entienden que el alcalde, que tiene la responsabilidad de "velar por la seguridad de los vecinos", vote en contra de una propuesta de estas características.

La moción proponía instalar barreras abatibles en los pasos inferiores del camino de sa Cabana, la calle de Montcaire, calle de la Alfàbia, la avenida de cas Miot y calle de Son Maiol, con un sistema de cierre unificado que permitiera a cualquier patrulla de la Policía Local accionarlas de manera "rápida y segura".

De este modo, los agentes no tendrían que pasar horas con un vehículo policial atravesado en la calzada para impedir el paso y podrían dedicarse a atender otras incidencias, especialmente necesarias durante los temporales.

MÉS per Marratxí ha mantenido que esta solución "no es ninguna novedad" en el municipio y durante los ocho años de gobiernos progresistas se instaló una barrera abatible en el paso inferior des Figueral, precisamente para impedir el tráfico cuando el agua hace peligrosa la circulación. Durante aquella etapa, han resaltado que también se ejecutaron actuaciones para habilitar pasos para peatones en los pasos inferiores ferroviarios y mejorar la seguridad de las personas que les utilizan.

La formación ha criticado que, después de más de tres años de gobierno de PP y Vox, no tiene constancia de "nuevas actuaciones equivalentes" para proteger el resto de pasos inferiores y que, cuando la oposición presenta una propuesta concreta para resolver esta "carencia", la respuesta sea votar en contra.

Durante su intervención, Llompart ha asegurado que el gobierno municipal ya trabaja en esta cuestión. Sin embargo, MÉS per Marratxí ha reclamado que estas afirmaciones se concreten, puesto que la formación "no ha identificado ninguna partida específica" en los presupuestos municipales destinada a hacer ninguna mejora en la seguridad de la circulación de los vehículos por los pasos inferiores.

"Si realmente trabajan, estaría bien que explicasen qué piensan hacer, cuándo lo harán y con qué dinero, porque, de momento, lo que se ha visto es que los pasos se inundan y que PP y Vox han votado en contra de una solución concreta", ha manifestado la formación.

MÉS per Marratxí ha insistido en que la propuesta no pretendía sustituir las actuaciones de mantenimiento ni las posibles mejoras de los sistemas de drenaje, sino incorporar una medida de seguridad complementaria para aquellas ocasiones en que las precipitaciones superan la capacidad de evacuación del agua. Tampoco imponía plazos de ejecución ni "grandes inversiones", sino que dejaba a los servicios municipales la concreción técnica de las instalaciones.

La formación ha alegado que, ante un problema "conocido y repetido", el debate tendría que centrarse en las soluciones y no en "qué grupo municipal las propone", por lo que ha lamentado que el alcalde haya defendido personalmente el voto contrario a una actuación que podría "evitar nuevos accidentes".

"En MÉS se espera que no haya que lamentar ninguna desgracia para tomar medidas que ya se sabe que son necesarias. Los pasos inferiores no se inundan por primera vez, ni será la última. Lo que sí que se puede evitar es que un conductor acabe atrapado dentro de un coche porque nadie ha impedido que entrara en una zona inundada", han rematado.