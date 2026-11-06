El Ayuntamiento de Palma cierra provisionalmente las escaleras de la Seu

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha cerrado, de manera provisional, las escaleras que dan acceso a la Catedral de Mallorca desde el paseo de Dalt Murada debido a las pruebas que se llevan a cabo para comprobar el estado de la estructura.

Hace menos de un mes, el Consistorio avanzó que haría una cata en toda la zona de las escaleras de la Seu para valorar todo el conjunto arquitectónico, después de que los técnicos hayan alertado la "mala situación" la estructura ante la Comisión del Centro Histórico. Estas actuaciones no se realizarían solo en los lugares en los que han aparecido grietas, sino que se iba a hacer una valoración global.

El conjunto arquitectónico es de principios del siglo XX y en los últimos 30 años no se ha realizado el pertinente mantenimiento. Por eso se pretende hacer un estudio de todo el conjunto y que la actuación que se tenga que realizar garantice que la infraestructura estará en condiciones durante varios años más. Aún así, desde el Ayuntamiento negaron que existiera riesgo de colapso.

Por otro lado, la corporación municipal ha resaltado que en los presupuestos municipales de 2027 --todavía pendientes de aprobación en el Pleno-- se ha previsto una partida para "resolver las deficiencias".