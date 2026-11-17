Archivo - Imagen de recurso de viviendas en construcción - AYTO.DE ALCALÁ - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha concedido este martes licencias de ocupación y primera utilización para un total de 122 viviendas en Palma, de las cuales 18 son de precio limitado (VPL).

Cort ha explicado en un comunicado que entre las autorizaciones destaca la licencia de ocupación y primera utilización, tras la finalización de las obras, de un complejo de tres edificios de 99 viviendas situado en la calle Mare de Déu de la Victòria, así como la correspondiente a 16 viviendas de precio limitado en la calle Maria Mut, habilitadas mediante un cambio de uso.

En esta misma línea, también se ha concedido la licencia de ocupación y primera utilización de otras dos viviendas de precio limitado en la calle Jeroni Alemany, de nuevo resultado de la transformación de un local comercial en viviendas, a las que se suman otras cinco viviendas que también han obtenido la correspondiente autorización de ocupación y primera utilización.

Con estas autorizaciones, la Gerencia de Urbanismo acredita que los inmuebles cumplen las condiciones exigidas para su ocupación y primera utilización.