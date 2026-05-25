El Ayuntamiento de Palma desarrollará un plan para "revertir el deterioro" de los barrios

Archivo - Una trabajadora de Emaya participa en la limpieza de las calles. - CORT - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha un Plan de Regeneración, Renovación y Revitalización de los barrios que permita "revertir el deterioro" que sufren algunos de ellos después de "décadas de abandono y promesas incumplidas".

Esta es una de las medias que ha avanzado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el inicio del Debate del Estado de la Ciudad, iniciado este lunes en salón de Plenos de Cort.

Este plan actuará frente a la "obsolescencia" de muchas edificaciones y "deficiencias urbanísticas existentes" mediante actuaciones integrales de renovación y reurbanización.

Las intervenciones incluirán mejoras en la movilidad rodada y peatonal, la implantación de infraestructuras verdes, la renovación de aceras, calles, plazas y alumbrado público, así como la creación y recuperación de espacios públicos seguros, accesibles y de calidad.

Estas actuaciones ha sostenido que serán "fundamentales" para garantizar unas condiciones adecuadas de "habitabilidad, salubridad y sostenibilidad". También para impulsar la dinamización del comercio local, favorecer la actividad económica y promover los usos lúdicos y deportivos que contribuyen a "fortalecer la convivencia y mejorar la cohesión social".

Por eso, este plan empezará a desarrollarse de manera "inmediata" y contará además con la colaboración y el compromiso del Govern con quienes se ultima la firma de un protocolo de intenciones centrado inicialmente en el barrio de Son Gotleu.

Este protocolo constituirá una experiencia piloto de colaboración institucional que podrá extenderse posteriormente a otros barrios de Palma, como Camp Redó, La Soletat o Verge de Lluc, e incorporará tanto una hoja de ruta de actuaciones concretas como los mecanismos de financiación necesarios para garantizar su ejecución.