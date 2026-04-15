El Ayuntamiento de Palma insta al Gobierno a "actuar" para que Son Busquets "no acabe como la antigua prisión"

Archivo - Cuartel de Son Busquets. - ARCA - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha pedido al Gobierno de España que "actúe" para que el recinto del antiguo cuartel de Son Busquets "no acabe como la antigua prisión".

Esta es la respuesta que ha dado la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, a las preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre la protesta vecinal convocada para este miércoles por la situación del viejo complejo militar.

De este modo, ha señalado que Son Busquets se tiene que "vigilar", ya que ha puesto el ejemplo de la antigua cárcel, sobre la que ha sostenido que "si otro equipo de gobierno no hubiera retirado la seguridad" que controlaba el espacio, "a lo mejor no estaría así". Cabe recordar que la actual corporación local ha iniciado el proceso para desalojar a las más de 200 personas que viven en la antigua cárcel.

En cuanto a la polémica sobre si las garitas exteriores de Son Busquets --donde viven algunas personas sintecho-- son competencia del Ayuntamiento o del Ejecutivo central, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Baleares que "deje de enredar" y "haga lo que tiene que hacer".

Al hilo de esta cuestión, se ha remitido al Plan Especial de Son Busquets para construir viviendas sociales, en el que ha recalcado que las garitas exteriores se contemplan en el proyecto pero que haya un cambio de criterio porque "están okupadas" y para ello se busquen informes que lo acrediten.

"Es una lástima que ahora los vecinos de la zona se tengan que movilizar y escandalizar porque están preocupados. Lo que hacen es avisar que hay un problema y, como equipo de gobierno, se dice al propietario que lo hay, por lo que se puede actuar en consecuencia o echar balones fuera", ha planteado.