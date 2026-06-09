El Ayuntamiento de Palma otorga la licencia para construir 80 viviendas de alquiler limitado en Son Ferragut

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha autorizado la licencia de construcción de 80 viviendas de alquiler a precio limitado en la calle Isabel de Villena, de la barriada de Son Ferragut.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Gerencia de Urbanismo, en la que ha indicado que estas casas forman parte de la primera fase de construcción de vivienda asequible diseñada por el Consistorio.

Como ya sucediera con la promoción de 87 viviendas en Camp Redó, también se aplicará una serie de criterios sociales para su concesión, ya que el 30% de ellas estarán reservadas para jóvenes menores de 35 años, el 10% para mayores de 65 y otro 10% para familias monoparentales.

Las obras de ambas promociones emperazán durante el verano y las rentas de los alquileres estarán reguladas por la normativa autonómica.

Fidalgo ha hecho referencia a la segunda fase del plan, con la que han proyectado más de 800 viviendas en siete solares municipales, que irán acompañadas de diferentes equipamientos que se han consensuado con las entidades vecinales de los distintos barrios donde se ubiquen los inmuebles.

Sobre estas viviendas, ha evitado dar una fecha en la que se podría presentar los pliegos aunque se hará "a la mayor brevedad posible", dado que Cort busca tener "garantías legales con la mayor concurrencia posible".

Por otro lado, Cort ha dado luz verde a la construcción de otras 20 viviendas, de las que nueve se comercializarán a precio limitado.

De este modo, Fidalgo ha destacado que el Ayuntamiento de Palma habría pasado de la "parálisis residencial" a una "activación constante y progresiva". Además, ha apuntado que esto obedece a las medidas legislativas impulsadas por el Govern para poner a disposición de la gente más vivienda asequible.

SENTENCIA SOBRE LA CASA DEL POBLE COMO LUGAR DE MEMORIA

Otro de los asuntos por los que se ha consultado al responsable de Urbanismo, es la sentencia que pide que el lugar en el que se ubicaba la Casa del Poble fuera declarado lugar de memoria, conforme a la ley balear de memoria histórica.

El regidor ha recalcado que la resolución del tribunal contencioso-administrativo que ha dictado esta sentencia "no es definitiva", por lo que cabría la posibilidad de recurrirla.

Acerca de si esta declaración podría tener alguna implicación en las obras que se efectúan allí para construir un bloque de pisos, ha incidido en que a Cort no se le han requerido medidas cautelares pero ha remarcado que "respetarán" las decisiones judiciales.