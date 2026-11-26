Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que presentará un recurso judicial al requerimiento de la Junta Electoral Provincial de Baleares (JEP) para que se retiren las banderolas del PP de la zona de Avenidas, pese a que ha reconocido que acatarán la petición y retirarán estos elementos.

El teniente de alcalde y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzà de Keizer, ha confirmado esta decisión durante la celebración del pleno municipal de noviembre, ya que, a su modo de ver, habría habido un "cambio de criterio" con respecto a las elecciones europeas de 2024 y que creían que regía en esta campaña electoral.

Igualmente, ha reprobado a MÉS per Palma que montara un punto informativo en el Mercado de l'Olivar el pasado sábado por una supuesta infracción de la normativa municipal. "Convendría que se aplicasen el cuento cuando nos dicen que pensamos que las calles son nuestras", ha alegado.

Por otro lado, ha recriminado al PSOE que la Junta Electoral Central haya sancionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con más de 6.000 euros, en distintas por sus intervenciones.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha contestado que la JEP les ha dado la razón a su recurso por haber colocado las banderolas "de manera ilegal". En ese sentido, ha recriminado que tenga que ser la JEP y otras instancias las que tengan que "poner orden" en Palma porque el gobierno municipal "infringe constantemente" las reglas del juego.

"El PP se piensa que la calle es suya, que la ciudad es suya y que pueden acaparar el espacio público y eliminar cualquier otra alternativa que piense diferente del PP", ha reprochado.

Así, ha mantenido que esto es lo que habría pasado con las banderolas electorales de Avenidas y lo que habría pasado con el desalojo de la acampada por la vivienda.

Por último, el portavoz del PSIB, Xisco Dalmau, ha acusado al PP de hacer un uso "absolutamente partidista" de la calle al haber "inundado de manera ilegal" las calles con las banderas de la campaña.