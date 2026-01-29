El Ayuntamiento de Palma reprueba a la regidora de Podemos por desear la desaparición de Israel

Archivo - La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz. - PODEMOS - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma, con los votos favorables del PP y de Vox, ha reprobado a la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, por desear la desaparición del estado de Israel y una Palestina "libre desde el río hasta el mar".

La proposición, promovida por los de Santiago Abascal, ya recibió el visto bueno durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada la semana pasada y este jueves ha sido ratificada en la sesión plenaria.

Muñoz, durante su intervención, ha considerado que su reprobación responde a su oposición al "genocidio" que Israel está perpetrando en Gaza. "Por decir que está asesinar a niños, bombardear escuelas y hospitales o aniquilar a una población", ha señalado.

A su parecer, cualquier estado "sostenido sobre crímenes de guerra, la colonización y el saqueo sobre un proyecto genocida" debería acabar como la Alemania nazi. "Con el desmantelamiento de sus estructuras, sus responsables la cárcel y un proceso de desnazificación", ha apuntado.

"Así que sí, lo vuelvo a decir con orgullo y consciente de que mis palabras representan el sentir de un pueblo digno de Palma: el estado genocida de Israel debe desaparecer. Viva Palestina libre del río al mar", ha dicho.

A su parecer, aunque el pleno del Ayuntamiento la repruebe, la historia le absolverá. Al contrario que a los regidores del PP y Vox, ha contrapuesto, quienes serán recordados como "cómplices miserables del genocidio del pueblo palestino".

"Para mí es un honor, no hay nada más digno que te reprueben unos genocidas y sus cómplices. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo será nuestra mayor honra", ha sentenciado.

Tampoco se han mostrado de acuerdo con la proposición los portavoces de MÉS per Palma, Neus Truyol, y del PSOE, Xisco Ducrós, quienes han afeado a Vox que presente una iniciativa "llena de hipocresía" y "vergonzosa".

La ecosoberanista ha defendido que las palabras de Muñoz no iban dirigidas hacia las personas judías sino hacia el estado de Israel. "No es una cuestión religiosa sino de derechos humanos y derecho internacional, pero el PP y Vox quieren confundir para justificar el genocidio del pueblo palestino", ha sostenido.

El socialista, por su parte, ha considerado que quien debería ser reprobado es el líder municipal de Vox, Fulgencio Coll, a quien ha acusado de trabajar en contra de los intereses de los ciudadanos de Palma y, en sus artículos publicados en prensa, "alentar un golpe de estado".

Coll, en su intervención, ha manifestado su "rotunda condena" a las palabras de Muñoz, que ha comparado con manifestaciones "propias de la amalgama de grupos terroristas".

También ha defendido que su deseo de la desaparición de Israel no son dignas de un representante político de un Ayuntamiento "comprometido con la paz y el derecho", provocan un "señalamiento" y alientan el antisemitismo.

Pese a votar a favor de la reprobación de la regidora de Podemos, ningún representante del PP ha intervenido en el debate.