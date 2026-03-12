El Ayuntamiento renueva el 'casal de barri' y el parque infantil de Son Cotoner

Parque infantil y 'casal de barri' de Son Cotoner - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha renovado y mejorado el 'casal de barri' de Son Cotoner y el parque infantil situado en su entorno, con una inversión cercana a los 80.000 euros.

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado este jueves el barrio para conocer las actuaciones realizadas.

Por un lado, se ha completado la reparación de la fachada del 'casal de barri', una intervención que ha supuesto una inversión de 47.700 euros.

En concreto, según ha informado Cort, se ha rehabilitado el revestimiento exterior del edificio y después pintado. También se han instalado barandillas de protección en la cubierta y una escalera fija con plataforma para acceder a esta zona de forma segura para realizar tareas de mantenimiento.

Por otra parte, se han hecho varias mejoras en el parque infantil ubicado junto al 'casal de barri'. Se ha renovado el pavimento de caucho, con una inversión de 24.000 euros, y se han sustituido los juegos infantiles, con un coste de 7.500 euros.

Las actuaciones se enmarcan en las tareas de mantenimiento y mejora de equipamientos municipales y espacios públicos que el área de infraestructuras impulsa en los distintos barrios de la ciudad.