El Ayuntamiento de Santa Eulària pide "responsabilidad" y afirma que los servicios sociales actuaron en Can Rova 2

Asentamiento de Can Rova 2.

Asentamiento de Can Rova 2. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

IBIZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha invitado al senador pitiuso Juanjo Ferrer a conocer la "situación real" del poblado de Can Rova 2 y le ha pedido "responsabilidad", al asegurar que ha mantenido activados todos los recursos sociales "desde el primer momento".

En un comunicado, desde el Consistorio --gobernado por el PP-- han valorado así que Ferrer --integrado en el Grupo de la Izquierda Confederal-- haya denunciado ante el Defensor del Pueblo la situación de los menores de Can Rova 2.

Para el Ayuntamiento, las manifestaciones de Ferrer, "lejos de aportar soluciones, sólo contribuyen a desinformar, alimentar la crispación social y desacreditar la labor de una institución", que, a su modo de ver, ha actuado con "responsabilidad, humanidad y dentro del estricto marco competencial que le corresponde".

Desde la corporación local han lamentado que las palabras de Ferrer ponen de manifiesto una "preocupante falta de rigor y de lealtad institucional" al hablar de una situación que "no ha investigado de forma directa" y "tampoco ha contrastado" con los servicios municipales, a los que Ferrer habría acusado de "no llevar a cabo medidas eficaces para atender a los residentes en Can Rova 2".

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que, desde septiembre de 2024, se han realizado "múltiples actuaciones" en el terreno, con expedientes abiertos para cada unidad familiar detectada en el asentamiento y se han realizado reuniones con la dirección insular de la Administración General del Estado, a la que "se pidió amparo", y con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A día de la intervención judicial, se habían registrado seis expedientes abiertos y constaba la presencia de, al menos, cinco menores.

Durante el desalojo autorizado por el Juzgado, los servicios sociales realizaron 83 visitas a familias del asentamiento, para "ofrecer apoyo personalizado, soluciones habitacionales temporales y medidas de protección, especialmente para mujeres embarazadas, menores y personas en situación de especial vulnerabilidad".

"Sólo una familia aceptó la ayuda ofrecida, por lo que fue reubicada de forma inmediata. El Ayuntamiento ha actuado en Can Rova 2 motivado por la existencia de riesgos graves e inminentes para la salud pública y la seguridad de las personas", ha reiterado el Consistorio, a lo que han añadido una invitación para que el senador visite el municipio y consulte los informes disponibles.