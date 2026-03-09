Bajan cerca de un 5% los casos activos por violencia de género en Baleares en comparación con febrero de 2025

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). El nuevo modelo se apoya en - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha mantenido activos en el Sistema VioGén un total de 3.952 casos por violencia de género hasta el 28 de febrero, lo que supone un 4,89% menos que en el mismo periodo del 2025.

De estos cerca de 4.000 casos activos, hay algo más de 3.240 en riesgo bajo --unos 200 menos que en 2025--, casi 640 en riesgo medio --35 menos--, 70 en riesgo alto --28 más-- y ninguno en riesgo extremo --igual--, aunque cabe señalar que ha habido un cambio en la metodología con un nuevo protocolo en 2025 que ha eliminado la categoría de los casos en riesgo no apreciado y se han unificado en los de riesgo bajo.

Por su parte, ha habido alrededor de 390 casos supervisados --cerca de 160 menos que en 2025-- y los casos inactivos ascienden a más de 35.370 --2.840 más--.

Los casos con menores a cargo de la víctima en el archipiélago rondan los 1.960 --unos 185 menos que hace un año--. De estos, hay 62 en riesgo medio --24 menos-- y siete en riesgo alto --cuatro más--. Por su parte, los casos de especial relevancia en riesgo medio son 514 --siete menos-- y 67 en riesgo alto --27 más--.

Por rango de edad, hay 48 casos activos en menores de edad --seis menos--, en las mujeres de 18 a 30 años hay 956 casos --casi 90 menos--, de entre 30 y 45 años hay aproximadamente 1.900 --unos 110 menos--, en las de 46 a 64 años alrededor de 990 --ocho menos-- y las mayores de 65 años 72 casos --siete más--.

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior tiene detectados 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero de este año en el Sistema VioGén.

En concreto, revela que actualmente hay un total de 102.567 casos activos por violencia de género, de los que 27 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio, y 87.157 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.254 mujeres menores de 18 años; 25.129 de 18 a 30; 47.605 de 31 a 45; 26.120 de 46 a 64; y 2.459 de 65 o más.

Igualmente, refleja un total de 53.297 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo que han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados. Así, en un total de 1.551 de estos casos, los hijos se han encontrado en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Asimismo, la estadística revela que un total de 12.330 casos de víctimas con menores a cargo de "especial relevancia" han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados de VioGén.

En los Casos de especial relevancia y menores en situación de riesgo, el Sistema VioGén genera para estos casos una "diligencia automatizada" que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, al objeto de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.376; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.829; la Comunidad de Madrid, con 12.341; Canarias, con 6.529; Galicia, con 6.072; Murcia, con 5.697; Castilla y León, con 5.538; Castilla-La Mancha, con 5.470; Baleares, con 3.952; Extremadura, con 2.937; Aragón, con 2.449; Asturias, con 2.186; Navarra, con 2.138; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 908; Ceuta, con 299; y Melilla, con 238.

A 28 de febrero, los cuerpos de Policía Local de 838 Ayuntamientos están en modo "interacción total" en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.