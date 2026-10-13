Baleares acapara 15 de los 25 municipios más caros de España y Formentera lidera el ranking

Archivo - Edificio de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares cuenta con 15 de los 25 municipios más caros de España, con un precio en Formentera de 10.332 euros el metro cuadrado y más de un millón de euros por un inmueble de 100 metros cuadrados, lo que lo convierte en el municipio más caro del país, según datos de pisos.com.

El informe, relativo a septiembre de 2026, detalla que los 15 municipios con el metro cuadrado más caro de Baleares son Formentera (10.332 euros), Santa Eulària des Riu (9.027), Andratx (8.543), Sant Josep de sa Talaia (7.879), Calvià (7.526), Eivissa (7.445), Sant Antoni de Portmany (7.110), Sóller (6.166), Santa Maria del Camí (5.763), Santanyí (5.621), Pollença (5.324), Bunyola (5.110), Alcúdia (5.078), Sant Lluís (4.987) y Campos (4.955).

En cuanto a la evolución de los precios, tres municipios duplicaron su valor desde 2021. Son Andratx, con un incremento del 122,1%; Santa Maria del Camí, con un 107,9%, y Sóller, con un 106,1%.

Asimismo, otras tres localidades registraron subidas superiores al 50%: Bunyola, con un 80,8%; Sant Lluís, con un 72,5%, y Santa Eulària des Riu, con un 68,9%.

El director de estudios de la plataforma, Ferran Font, ha explicado que este fenómeno se produce por la combinación de un suelo urbanizable muy escaso con una normativa urbanística "restrictiva" y con un comprador que tiene una capacidad de pago "muy superior" a la del residente.

Según Font, el precio se fija con esa referencia, algo "muy alejado de los salarios locales" y que genera "la dificultad creciente para que médicos, docentes o trabajadores de hostelería encuentren vivienda donde trabajan".