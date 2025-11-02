Baleares acudirá a la World Travel Market de Londres con una apuesta firme del turismo cultural - CAIB

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares acudirá a la World Travel Market de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, con una apuesta firme del turismo cultural, ya que el objetivo es posicionar dicho segmento en el mercado británico.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que las Baleares participarán, del 4 al 6 de noviembre, en la feria de turismo World Travel Market (WTM) de Londres con el objetivo de posicionar Baleares como un destino para el turismo cultural en el mercado británico.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), ha sido la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, un evento en el que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representadas en un stand de 544 metros cuadrados.

Se trata del mismo stand que se estrenó en la pasada edición de Fitur 2025. Un diseño que ha sido adaptado al nuevo espacio de la WTM, pero que del mismo modo invita a reflexionar sobre el uso y cuidado de los recursos naturales y está inspirado en el agua y sus ecosistemas.

Con una firme apuesta por la sostenibilidad, tanto en sus materiales como en todo el proceso constructivo, el nuevo stand busca, además, ser un espacio funcional y útil para toda la actividad ferial que en él se desarrolla. Para ello, se han distribuido diferentes espacios propios para cada una de las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como un ágora central que sirve de punto de encuentro. También se dispone de salas y espacios para reuniones, una aérea de presentaciones, guardarropa y sala de prensa.

De esto modo, en el stand de Baleares en la WTM estarán presentes con un mostrador propio los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como diferentes nueve ayuntamientos de Mallorca y diez co-expositores privados --Blau Hotel, Mistertransfer, Zafiro Hotels, Barceló Hotel Group, Fergus, Sidetours Incoming Services, Iberosports, Mytransfers, Altura y Melià Hotels International--.

Con el objetivo de que el sector pueda mantener reuniones de trabajo en la feria de una forma organizada, la Aetib ha habilitado un sistema de reservas de mesas en el stand. Este sistema ha sido comunicado previamente a las empresas turísticas con el fin de que puedan utilizarlo para agendar sus citas.

PRESENTACIONES EN EL STAND

Además, durante los días que dure la feria, se llevarán a cabo en el stand de las Baleares diferentes presentaciones.

Concretamente, el martes 4 de noviembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la presentación 'Islas Baleares en Transformación: Sostenibilidad y turismo cultural' dirigida a los medios de comunicación británicos y a cargo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el Conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà. En ella se presentarán las nuevas estrategias turísticas para 2026 y la apuesta de Baleares como destino cultural.

También tendrán lugar presentaciones a cargo de los cuatro consells insulares y algunos municipios de las islas.

Durante las jornadas de feria, la delegación balear desplazada a Londres aprovechará también para mantener diferentes reuniones de trabajo con la Asociación de Agentes de Viaje británicos (ABTA) así como con los principales touroperadores y compañías aéreas del mercado británico.