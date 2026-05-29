Baleares se adhiere a una plataforma internacional para promover y divulgar la gestión forestal sostenible

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha incorporado a la junta directiva del Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal de España (PEFC), una organización internacional sin ánimo de lucro para promover y fomentar una gestión forestal sostenible.

La incorporación se ha formalizado en el marco de la celebración de los órganos de gobierno de la entidad, tras la reunión de la junta directiva y la 36ª Asamblea General, a la que ha asistido la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natual ha indicado que, con su ingreso, Baleares pasan a formar parte del órgano de gobierno de la entidad, junto con representantes de 12 comunidades autónomas. Este año también se ha incorporado La Rioja.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que esta presencia en la junta directiva permitirá "reforzar la colaboración con el resto de administraciones y entidades vinculadas al sector forestal y avanzar en la promoción de la certificación forestal sostenible en Baleares".

En este sentido, ha añadido que uno de los objetivos del Govern es facilitar que propietarios forestales, asociaciones de propietarios y empresas del sector puedan adherirse progresivamente a los sistemas de certificación forestal, al contribuir a "mejorar la valorización de los recursos forestales, favorecer el acceso a nuevos mercados vinculados a la sostenibilidad y reforzar la competitividad del sector".

PEFC España promueve la gestión forestal sostenible mediante la certificación forestal, fomenta la sostenibilidad del sector forestal y contribuye a reforzar el valor ambiental, social y económico de los ecosistemas forestales a través de un sistema reconocido internacionalmente.

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General, Torres también ha participado en el foro de diálogo 'El bosque como solución: la cadena de valor que reduce huella y construye futuro', donde ha intervenido en la mesa redonda dedicada a los servicios ecosistémicos, la restauración forestal y las nuevas oportunidades para el territorio.

Durante su intervención, ha expuesto las principales líneas de trabajo que impulsa el Govern en materia de prevención de incendios forestales, adaptación al cambio climático y bioeconomía forestal.

La directora general ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión forestal "activa" y "sostenible" que permita aumentar la resiliencia de los bosques mediterráneos frente a los efectos del cambio climático y reducir el riesgo de grandes incendios forestales.

En este sentido, ha destacado el papel de la selvicultura preventiva como una herramienta clave para gestionar el territorio, reducir la acumulación de biomasa forestal y mejorar el estado ecológico de los bosques.

Torres también ha puesto en valor el concepto de 'selvicultura del carbono', basado en actuaciones forestales que contribuyen simultáneamente a la prevención de incendios, la restauración forestal y la captura de carbono, para generar al mismo tiempo nuevos servicios ecosistémicos y oportunidades vinculadas a la bioeconomía circular.

Además, ha recordado que Baleares cuenta con una importante superficie forestal mediterránea "especialmente vulnerable" a los efectos del cambio climático, lo que hace necesario avanzar hacia modelos de gestión que "refuercen la resiliencia de los ecosistemas forestales y su papel como sumideros naturales de carbono".

Finalmente, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una gestión forestal adaptativa basada en criterios de sostenibilidad, conservación activa y prevención, en colaboración con propietarios forestales, entidades locales, profesionales del sector y organismos de certificación forestal.