Baleares aleja la posibilidad de aplicar restricciones el día del eclipse: "No podemos impedir el libre movimiento"

Archivo - Un coche anuncia una carretera cortada en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha alegado que debería darse una situación de emergencia o riesgo para que la administración pudiera aplicar restricciones de movilidad con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Lo primero que se debe hacer a la hora de planificar un dispositivo de seguridad pública, ha explicado este martes en una rueda de prensa al ser preguntado acerca de posibles cortes de carreteras, es disponer de un instrumento jurídico que permita tomar medidas "en el momento en el que sean necesarias".

"Para eso está el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal). Ante una emergencia o un riesgo, podemos determinar restricciones a los derechos fundamentales, como es la libre circulación. Pero si no tenemos una situación que justifique la restricción de un derecho fundamental, no tenemos ningún elemento para hacer estas actuaciones", ha señalado.

El departamento de Emergencias, ha indicado Gárriz, sigue trabajando junto al resto de administraciones y el sector turístico para identificar puntos del archipiélago que pudieran ser "conflictivos" debido a una alta concentración de personas.

"Cortar carreteras, bueno, puede ser una medida. Pero a veces la solución es hacer restricciones a determinados tonelajes o implantar señalizaciones de refuerzo", ha puntualizado. En este punto de la planificación, ha concedido, el Govern "no tiene previsto ninguna restricción ni ningún corte".

En el caso de que tuvieran la necesidad de hacerlo, ha proseguido, lo harían "con la antelación suficiente y teniendo en cuenta criterios operativos y de seguridad pública".

Las palabras del director general de Emergencias e Interior llegan una semana después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, asegurara en el pleno del Parlament que están preparando restricciones para el día del eclipse con el objetivo de garantizar la seguridad, principalmente en la Serra de Tramuntana.

"Estoy de acuerdo con el análisis y la preocupación sobre el eclipse", afirmó después de que MÉS per Mallorca planteara cerrar la Serra de Tramuntana un día antes del fenómeno astronómico. Una propuesta que consideró una "osadía" y que, por lo tanto, "no comparte".

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, también habló el pasado mes de enero de posibles limitaciones a la movilidad, una de las cuestiones que puso sobre la mesa el Consell de Mallorca.

UNA TREINTENA DE ZONAS SEGURAS

Gárriz ha destacado la necesidad de impulsar la coordinación entre las diferentes administraciones, e incluso los residentes en la Serra de Tramuntana, para realizar un análisis de las posibles "situaciones de saturación" o de "necesidad de limitación de tráfico por cuestiones vinculadas con la seguridad". En la Serra, ha dicho, el plan de seguridad está "en fase de diseño".

"Estamos trabajando, pero el Govern no puede impedir el libre movimiento de las personas y por eso es importante la labor de comunicación e información previa para que el ciudadano pueda evitar ir a puntos donde, en el pero de los casos, lo que puede pasar es que se pierda el evento", ha sentenciado.

En paralelo, el departamento de Emergencias tiene previsto presentar en los próximos días un mapa con una treintena de zonas de observación seguras, en las que se podrán implementar aforos máximos de personas. También se habilitarán zonas de observación restringida a petición de la comunidad científica.