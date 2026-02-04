Baleares, en aviso naranja este jueves por fenómenos costeros

Archivo - Olas de gran altitud. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares estará este jueves en aviso naranja por fenómenos costeros y en aviso amarillo por fuertes vientos.

En concreto, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, el aviso naranja por vientos del suroeste de 55 a 70 kilómetros por hora y olas de cuatro a cinco metros con olas máximas de ocho a diez metros se activará a las 12.00 horas para Mallorca --sur y levante--, Ibiza y Formentera y a las 14.00 horas para Menorca.

Por su parte, también a partir del mediodía todo el archipiélago estará en aviso amarillo por vientos del oeste y suroeste y por rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos puntos.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activa la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera.