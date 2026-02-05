Temporal de viento: Cabrera roza los 100 km/hora

Imágenes de ciudadanos luchando contra fuertes viento. - Marian León - Europa Press
PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La borrasca Leonardo ha dejado este jueves rachas por encima de los 90 kilómetros hora (km/hora) en Mallorca y Cabrera.
En concreto, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, Cabrera ha registrado, hasta las 16.30 horas de este jueves, rachas de hasta 99 km/hora.
En Mallorca, por su parte, Banyalbufar ha anotado rachas de 91 km/hora, mientras que la Serra d'Alfàbia se ha quedado en 83 km/hora. En Portocolom se han registrado rachas de 80 km/hora y de 75 km/hora en Manacor.
Cabe recordar que hasta las 05.59 horas de este viernes la Aemet mantiene para Mallorca (sur y este), Pitiusas y Menorca el aviso naranja por fenómenos costeros. El aviso amarillo por fuerte viento se extiende por todo el territorio y está vigente hasta la medianoche.