El tiempo en Baleares: la semana viene marcada por las nubes y las precipitaciones ocasionales

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares seguirá esta semana con predominio de cielos nubosos y algunas precipitaciones ocasionales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes ha arrancado con brumas matinales y algún banco de niebla en Mallorca y proseguirá con intervalos nubosos que a lo largo de la tarde podrían dejar alguna precipitación en forma de lluvia.

Las temperaturas irán en ascenso y el viento, que a lo largo de la mañana será flojo, aumentará por la tarde y podría alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) en las Pitiusas y la Serra de Tramuntana, ha informado a Europa Press el portavoz de la Aemet en Baleares Jorge Rodríguez.

El martes el cielo seguirá nublado y, de nuevo, no se descartan chubascos ocasionales y asilados, sobre todo por la tarde. Además, las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo y tormentas.

Las temperaturas irán en descenso, con mínimas de entre 5 y 11 grados centígrados (ºC) y máximas de entre 14ºC y 17ºC. El viento, moderado a lo largo de la jornada, tendrá algún intervalo fuerte de madrugada.

El miércoles el cielo seguirá cubierto y se mantendrá la amenaza de precipitaciones, que sin embargo irán remitiendo a lo largo de la tarde. Las temperatura apenas registrarán cambios significativos y, si lo hacen, será en ascenso.

El panorama, ha apuntado Rodríguez, no será muy diferente la jornada del jueves, cuando también se esperan cielos nubosos y precipitaciones ocasionales, débiles y asiladas. Las temperaturas mínimas se elevarán entre los 10ºC y los 12ºC, mientras que las máximas lo harán entre los 17ºC y los 19ºC.

El viernes el cielo seguirá nublado, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará con intensidad moderada y las temperaturas se mantendrán estables.

La Aemet no prevé grandes cambios meteorológicos de cara al fin de semana, cuando predominarán los intervalos nubosos, el viento moderado y las temperaturas en ligero descenso. El sábado no se descartan algunas precipitaciones de escasa entidad.