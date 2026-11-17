Cartel 'Día sin pantallas' - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares celebrará el próximo jueves el 'Día sin pantallas', una jornada que tiene como objetivo fomentar hábitos digitales saludables entre niños y adolescentes y concienciar sobre la importancia de hacer un uso responsable de la tecnología.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) han organizado esta jornada en la que se invita a reducir durante un día el uso de los dispositivos electrónicos y a dedicar más tiempo a actividades que favorezcan las relaciones personales, la creatividad, el juego, la lectura o la actividad física.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el tiempo que los niños y adolescentes pasan frente a las pantallas y otras actividades esenciales para su desarrollo y bienestar. Además, pretende favorecer la reflexión sobre la influencia que el uso de los dispositivos digitales puede tener en los hábitos cotidianos, las relaciones sociales y el descanso.

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de aprendizaje, comunicación y entretenimiento, pero es necesario promover un uso consciente y adecuado a cada edad. En este sentido, el 'Día sin pantallas' no pretende cuestionar el uso de la tecnología, sino invitar a reflexionar sobre los hábitos digitales y la importancia de disponer de espacios de desconexión.

La jornada también pone en valor el papel de las familias y de la comunidad educativa en el acompañamiento de los niños y adolescentes, tanto en la adquisición de hábitos digitales saludables, como en la promoción de alternativas al uso de las pantallas.