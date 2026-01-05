Baleares cierra el año por debajo de los 30.000 parados con un descenso interanual de casi el 3%

Archivo - Un trabajador durante su jornada laboral. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 914 personas en diciembre en Baleares en relación al mes anterior (-3,02%) y en 887 personas en relación al último mes del año pasado (-2,94%) y cierra el año por debajo de los 30.000 parados (29.305), según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al cierre del año, los sectores con más parados son Servicios (22.323 con 850 menos que en noviembre), Construcción (3.181 con 23 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (341 y sin cambios respecto a noviembre) e Industria (1.245 y 33 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 29.305 desempleados registrados en diciembre, 16.472 fueron mujeres y 12.833, hombres.

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 4.242 personas de los cuales 2.320 son hombres y 1.922 son mujeres.

En el último mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 7.183 personas tras bajar un 4,28% respecto a noviembre y un aumento del 2,29% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En diciembre se registraron 17.841 contratos en Baleares, prácticamente los mismos que en el mismo mes del año pasado. De todos ellos, 10.375 fueron contratos indefinidos (+0,19%) y 7.466, contratos temporales (un 0,21% menos).