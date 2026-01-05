Baleares pierde más de 23.000 afiliados en diciembre y cierra el año por encima del medio millón de cotizantes

Archivo - Trabajador - MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de diciembre 500.310 afiliados a la Seguridad Social, 23.704 menos que el mes anterior (-4,52%), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 12.314 trabajadores respecto a diciembre de 2024, un 2,52% más.

En el conjunto del Estado, el mercado laboral suma más de medio millón de afiliados en los últimos 12 meses (506.451 en la serie original) y en los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, acumula más de dos millones de afiliados más.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 396.626 cotizantes, de los cuales 7.868 están registrados como trabajadores del hogar y 2.272 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.824 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.860 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al cierre del año había en el archipiélago balear 117 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 65 mujeres y 52 hombre.