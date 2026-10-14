Baleares cree que su requisito de residencia para acceder a vivienda pública o ayudas no infringen las normas europeas

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los consells insulares. - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha considerado que su requisito de acreditar varios años de residencia legal en Baleares para acceder a una vivienda pública o a determinadas ayudas no infringen las normas de la Unión Europea (UE).

De este modo se ha expresado este miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado por el posicionamiento del comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Según ha publicado el diario Última Hora, Brunner, en una respuesta a un eurodiputado de Compromís, ha advertido que los Estados miembros no pueden imponer un requisito de residencia mayor a los cinco años que marca la normativa comunitaria dado que podría ser discriminatoria contra los extranjeros.

"La normativa actual de Baleares no tiene ningún problema en este sentido y, por lo tanto, seguiremos en esta línea", ha defendido Costa en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con los agentes sociales y sectores económicos del archipiélago para abordar los efectos de la escala inflacionaria.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha sostenido que la UE "no discute" el mínimo de cinco años de residencia legal en Baleares para acceder a una vivienda de protección pública. En algunos municipios del archipiélago, como Sóller, el requisito se ha fijado en 18 años de residencia.

Costa, en cualquier caso, ha considerado que "se puede valorar un mérito de residencia que puede ser que no sea un requisito excluyente". "Es verdad que la UE tiene en cuenta estas carencias, pero desde Baleares no consideramos que los requisitos de residencia que se han puesto, por ejemplo, en materia de ayudas para la emancipación, incumplan la normativa europea", ha subrayado.

Si los requisitos fuesen "muy amplios", ha reconocido, puede ser que "en un momento dado" sí que pudiera haber "algún problema en la Unión Europea".