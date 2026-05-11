Baleares cuenta con una nueva ambulancia para el transporte interhospitalario de pacientes pediátricos y neonatales

Nueva ambulancia pediátrica de Baleares - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado este lunes la nueva ambulancia de transporte pediátrico urgente que estará destinada al traslado interhospitalario de pacientes pediátricos y neonatales críticos y que se ha incorporado ya a la flota de vehículos de transporte urgente del SAMU 061 en Mallorca.

Según ha informado la Conselleria, estos vehículos permiten desplazar la UCI neonatal y pediátrica del Hospital Universitario Son Espases hasta el paciente, facilitar su estabilización en el centro de origen y garantizar posteriormente un traslado seguro en las mejores condiciones posibles. Además, ha detallado que en Menorca e Ibiza contarán con este vehículo para traslados de alta complejidad.

Este nuevo recurso, que durante el año 2025 registró 350 activaciones terrestres, supone un avance en la atención sanitaria, ya que se trata de un vehículo diseñado específicamente para adaptarse a las necesidades del paciente crítico neonatal y pediátrico. Así, a diferencia de una ambulancia convencional, integra equipamiento electromédico altamente especializado y permite recrear un entorno asistencial propio de una unidad de vigilancia intensiva durante el traslado.

La nueva ambulancia incorpora un habitáculo asistencial más ancho y adaptable, con un sistema eléctrico y electrónico reforzado capaz de soportar el alto consumo de los equipos. Está dotada de tecnología avanzada, como incubadoras de transporte (terrestre y aéreo), respiradores, sistemas de oxigenoterapia de flujo alto, ventilación de alta frecuencia y administración de óxido nítrico, lo que permite afrontar traslados de complejidad muy alta con las máximas garantías durante todo el proceso. Se trata de un recurso del que hay muy pocas unidades con estas características en España.

HUMANIZACIÓN DEL ENTORNO

La Conselleria ha explicado que alumnos de los centros escolares de Alaró y de Son Serra y La Vileta de Palma han participado en la decoración interior y exterior del vehículo para que se trate de un espacio más confortable y agradable para los menores.

Además, las ambulancias cuentan con una pantalla digital de entretenimiento para mirar contenidos infantiles. Las características de los vehículos permiten que un familiar pueda acompañar al niño durante el traslado, y que pueda haber un residente en formación.

Desde el punto de vista técnico, los nuevos vehículos cuentan con suspensión hidroneumática, que mejora el confort de la marcha. Además, disponen de camillas con esta misma suspensión, para minimizar la transferencia de movimientos y las vibraciones de la camilla y de la incubadora. También están configuradas con un nuevo sistema de climatización de la cabina, con purificación y filtración de aire y el último equipamiento tecnológico de electromedicina embarcado en el vehículo -monitores, ecógrafos, desfibriladores y videolaringoscopio-.

Durante la presentación, la consellera ha estado acompañada del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, el gerente del SAMU 061, Eloy Villalba, el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos, y el coordinador de la Unidad de Transporte Pediátrico de Baleares, Kay Boris Brandstrup.