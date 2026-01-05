Baleares denuncia la "insostenible" crisis migratoria que sufre y vuelve a pedir ser "excluida del reparto de menores"

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha denunciado la "insostenible" crisis migratoria que sufren las Baleares y ha vuelto a pedir al Gobierno de España que esta comunidad autónoma sea "excluida del reparto de menores" migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

Así lo ha solicitado el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha lamentado que Baleares "empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular", tras la llegada en estos cinco días de siete pateras con cerca de 150 migrantes a bordo --147 en total, según información facilitada a los medios por parte de la Delegación del Gobierno--.

Para Pavón, esta es una situación "insostenible" que demuestra que la crisis migratoria en Baleares "ya no se trata de un hecho puntual, ni de algo coyuntural, sino de un problema consolidado" que, ha reconocido públicamente, "preocupa a este Govern".

Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno de España --en concreto al presidente, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez-- "tomar medidas". "La protección y control de fronteras no es competencia autonómica pero si es responsabilidad del Govern exigir que se cumpla la normativa y se tomen medidas para poner fin de una vez a la ruta migratoria de Argelia a Baleares", ha comentado, "y esto es precisamente lo que se está haciendo desde este Govern".