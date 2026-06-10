Baleares destina 20 millones a su estrategia de ciberseguridad para formación e implantación de software. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este miércoles la implantación de una nueva estrategia de ciberseguridad en Baleares, que contará con una inversión de 20 millones de euros destinados a la implantación de software y formación de personas para combatir delincuentes virtuales.

Según ha anunciado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la estrategia pretende coordinar las actuaciones de las administraciones públicas, el tejido empresarial y la ciudadanía para mejorar la prevención frente a los ciberataques en un contexto de creciente digitalización.