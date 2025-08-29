Baleares destina 590.000 euros a tres proyectos de cooperación en Túnez, Senegal y Uganda

Archivo - La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado tres subvenciones directas a organizaciones internacionales por un total de 590.000 euros para realizar proyectos de cooperación al desarrollo en diferentes Túnez, Senegal y Uganda.

Estas ayudas se destinan a mejorar las condiciones de vida y a favorecer la inclusión social y económica en zonas especialmente vulnerables, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Una de las subvenciones más destacadas, ha subrayado, es la de 100.000 euros a favor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para ejecutar el proyecto de desarrollo local y económico en las gobernaciones de Jendouba y El Kef, en Túnez.

El proyecto, que se desarrollará durante este año, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable de la región noroccidental de Túnez, especialmente mujeres y jóvenes. Con una tasa de paro del 33%, ha apuntado, la ayuda busca mejorar el acceso a los servicios básicos, favorecer el emprendimiento y la creación de oportunidades económicas sostenibles.

El Govern también ha aprobado una subvención de 240.000 euros a ONU Mujeres, destinada a la ejecución del proyecto 'PAF/AgriFeD-Extension' en Senegal, que se implementará durante este año y el siguiente.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de unas 7.000 mujeres agricultoras en la región de Zinguinchor mediante la oferta de formación para la producción y transformación agrícola adaptada al cambio climático.

Además, ha señalado Estarellas, se creará una infraestructura de campos escuela para enseñar técnicas agrícolas resistentes al estrés climático y se promoverá la digitalización agrícola, mejorando el acceso de las mujeres a los recursos y mercados.

Finalmente, Baleares destinará 250.000 euros a Unicef para combatir el tráfico de niñas en la región de Karamoja, en Uganda. El proyecto, que forma parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tiene como objetivo reforzar el entorno de protección de los niños y niñas de Napak y Kotido, regiones donde las niñas son especialmente vulnerables al tráfico y la explotación sexual.

Unicef, ha garantizado la consellera, trabajará conjuntamente con las autoridades locales para mejorar la detección y respuesta ante los casos de tráfico infantil, así como para sensibilizar a la comunidad local sobre los riesgos que conlleva.

Se calcula que unas 250.000 personas, incluyendo niños y sus familias, se beneficiarán de esta subvención de forma directa hasta el próximo diciembre.