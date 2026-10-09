Baleares dispone de 29.525 autoconsumos conectados a la red de distribución de Endesa - ENDESA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares dispone de 29.525 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de distribución de Endesa, una cifra que "consolida esta forma de generación renovable entre hogares, negocios y comunidades de propietarios".

La empresa ha explicado este viernes en un comunicado que en los nueve primeros meses de 2026 se han incorporado 2.991 nuevos autoconsumos conectados a la red, lo que representa un incremento del 12,9% respecto al cierre de 2025.

Del total de instalaciones registradas, 26.628 corresponden a autoconsumo individual y 2.897 a autoconsumo colectivo. Esta última modalidad permite compartir la energía producida por una misma instalación entre varios consumidores y "continúa ganando peso a medida que se extiende la implantación de proyectos compartidos".

Mallorca concentra la mayor parte de los autoconsumos del archipiélago; mientras que Palma lidera la clasificación con más de 4.100 instalaciones conectadas, seguida de Marratxí y Calvià.

También destacan Llucmajor y Manacor, que ya superan el millar de autoconsumos, lo que "evidencia la extensión de esta tecnología tanto en entornos urbanos como residenciales".

En Menorca, Ciutadella es el municipio con más autoconsumos conectados, seguida de Maó y Sant Lluís. En Eivissa, el liderazgo corresponde a Sant Josep de sa Talaia, por delante de Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany. Formentera, por su parte, supera ya los 300 autoconsumos conectados y mantiene "una evolución positiva año tras año".

Endesa sostiene que el impulso del autoconsumo se ha convertido en "uno de los principales motores de la transición energética", lo que favorece una mayor integración de las energías renovables y contribuye a la descarbonización del sistema eléctrico.