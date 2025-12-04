Baleares entra en fase epidémica por gripe y espera el pico de contagios en Navidad

La directora general de Salud Pública, Elena Esteba, y la consellera de Salud, Manuela García, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha indicado que Baleares ha entrado en fase epidémica de gripe al alcanzar los 37,3 casos por cada 100.000 habitantes y ha avanzado que el pico de contagios se podría dar en Navidad.

De esta manera, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, ha indicado que en el archipiélago se establece la recomendación de usar la mascarilla al personal sanitario, las personas que presenten síntomas compatibles con virus respiratorios o que esté en contacto con personas mayores, entre otros casos.

García ha apuntado que este pico de contagios se ha adelantado cuatro semanas, algo que no sucedía desde "hace años", aunque por el momento se desconocen las causas. Así, ha afirmado que esto obliga avanzar los planes de contingencia de los servicios sanitarios, con la apertura de camas hospitalarias extra y la contratación de personal.

Por este motivo, ha hecho una llamada a la vacunación "masiva" de los mayores, puesto que es el colectivo en el que la gripe tiene mayores efectos, y se hará una reevaluación de los planes de vacunación para aumentar la cobertura.

La representante del Govern ha señalado que este tipo de virus se transmite por vía respiratoria, por lo que ha recalcado algunas de las medidas preventivas del covid-19 como es el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados o el mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras.