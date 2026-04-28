Baleares incorpora 170 viviendas a su parque público mediante el tanteo y retracto esta legislatura

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha incorporado 170 viviendas a su parque público mediante la herramienta del tanteo y retracto a través de las 40 operaciones llevadas a cabo en lo que va de legislatura.

Lo ha detallado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su intervención en una interpelación solicitada por el grupo socialista en el pleno del Parlament de este martes.

La figura del tanteo y retracto, puesta en marcha en 2018 en el archipiélago, permitió al Govern del Pacte adquirir 102 viviendas hasta mediados de 2023. Durante ese periodo, ha indicado Mateo, también renunció a más de 1.000 viviendas.

En el mismo periodo, ha contrapuesto, su departamento ha llevado a cabo 40 operaciones que han permitido incorporar 170 viviendas al parque público.

Todas las operaciones relativas a esta figura, tanto las que se llevan a cabo como las que no, se basan en "criterios estríctamente técnicos y jurídicos, no políticos", ha defendido el conseller.