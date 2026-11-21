Baleares incrementa el importe de la convocatoria de subvenciones de interés general con cargo al 0,7% del IRPF - CAIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Balears (BOIB) ha publicado este sábado la ampliación de crédito de la convocatoria de subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de interés general para proyectos que se ejecutarán durante 2027 y 2028.

Con los ocho millones de euros de la ampliación, aportados por el Govern con fondos propios, sumados a los nueve millones iniciales procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del impuesto sobre sociedades, la convocatoria contará con un importe final de 17 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, a la convocatoria se habían presentado 171 proyectos, con un importe total solicitado de 41 millones, un 52,3% más que en la convocatoria 2024-2025, en la que se presentaron 141 proyectos.

Por este motivo, se ha optado por incrementar la dotación con el fin de que las ayudas cubran al máximo los importes solicitados por las entidades.

En este sentido, la resolución publicada hoy especifica que el incremento de las solicitudes y que la financiación disponible, antes de la ampliación de crédito, tenía "como consecuencia que la financiación recibida fuera muy reducida, impidiendo así la puesta en marcha o la continuidad de muchos de los proyectos aprobados y comprometiendo su viabilidad".